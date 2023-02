Voici le programme des festivités carnavalesques dans la commune de Walcourt

Yves-Gomezée prendra le relais le samedi 11 mars. Au programme : inscriptions à la salle communale à 13h (adultes : 5€ ou enfants : 3€ + 1 boisson comprise), présentation de groupes devant le jury à 14h, départ du cortège de la place Saint-Laurent à 15h, rondeau au rond-point du terrain de foot à 19h, allumage du bûcher aux champs de course à 20h, et remise des prix et soirée dansante à la salle communale à 21h.

Les festivités de Thy-le-Château et Fraire se tiendront le samedi 25 mars. À Thy-le-Château, le programme est le suivant : inscription obligatoire et rassemblement du cortège à la salle communale à 12h30, départ du cortège à 14h, fin du cortège et rassemblement devant la salle communale à 20h, condamnation et supplice de Monsieur Mardi Gras à 20h30, et soirée à la salle communale à 21h. Entrée : 5€ mais gratuit pour les déguisés et participants au cortège.

Fin des festivités avec le carnaval de Berzée les 15 et 16 avril.