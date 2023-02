Déception pour l’Union après le tirage des 8es de l’Europa League: «On voulait quelqu’un d’autre»

Le 8 septembre dernier, l’USG s’était imposée dans la capitale allemande (0-1), tandis qu’elle s’était inclinée le 3 novembre, au retour à Den Dreef (0-1). De quoi offrir certaines perspectives aux Saint-Gillois ? « Je ne pense pas que nos chances de passer sont plus grandes que si on avait tiré une autre équipe », met directement en garde le coach unioniste Karel Geraerts. « Car ils sont leaders de la Bundesliga devant le Bayern Munich. Il ne faut certainement pas sous-estimer cette équipe, même si elle a un nom moins ronflant que le Bayern justement, ou la Juventus. Car elle vient tout de même d’éliminer facilement l’Ajax. »

Le retour, lui, se disputera le 16 mars au Lotto Park d’Anderlecht, et non pas au stade Marien qui n’est pas aux normes UEFA. « On est un peu les SDF de l’Europe », plaisante encore le portier saint-gillois. « Plus sérieusement, je suis content de pouvoir jouer dans un stade qui pourra accueillir plus de supporters. »

« On a mis 15.000 places en vente, toutes assises, et principalement dans les tribunes latérales », détaille Philippe Bormans. « On va faire le maximum pour remplir le stade, car cela restera un match historique pour le club. »