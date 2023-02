Un homme d’Olne risque 7 ans de prison pour le viol de sa belle-fille âgée de 10 ans

En 2019, la victime avait rédigé une lettre à sa mère et avait expliqué que, depuis qu’elle était âgée de 10 ans et jusque ses 14 ans, son beau-père l’avait violée et avait commis des attentats à la pudeur à son encontre.

Le prévenu avait d’abord soutenu que la fillette avait monté une cabale contre lui mais il avait finalement avoué la matérialité des faits.

Le tribunal avait ordonné la réalisation d’une expertise afin de déterminer s’il était apte à respecter des mesures probatoires. Lors de cette expertise, le prévenu a réaffirmé être convaincu que sa victime était consentante. Le rapport réalisé a pointé un risque de récidive si le prévenu devait être placé dans le même contexte.

Le parquet a confirmé son réquisitoire de sept ans de prison. La défense a sollicité des mesures probatoires.

Le jugement sera prononcé le 24 mars.