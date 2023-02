Dans le cadre d’un exercice avec des chiens de recherche et de sauvetage dimanche à Hastière, Didier recherche deux «victimes» bénévoles

Le « mantrailing », qui signifie « pister l’homme », est une discipline canine où les chiens sont utilisés pour rechercher des personnes égarées. Le but premier du « mantrailing » est de travailler en étroite collaboration avec les unités de police. « Dans de nombreux pays d’Europe, les particuliers et leurs chiens formés au pistage peuvent aider ou remplacer les forces de l’ordre, ce qui n’est pas le cas en Belgique », explique Didier Rahir. « Pourtant, quand on intervient dans la demi-heure qui suit une disparition, on a 80 % de chance de retrouver la personne. »

Didier Rahir. - D.R.