«Bing-Go!», une web série «made in Belgium» sur le Droit des Femmes réalisée par deux Nivelloises

Bing-Go !, c’est une web série humoristique volontairement décalée, construite sous forme de parodies de jeux télévisés et qui aborde le thème du Droit des Femmes. « L’objectif étant de se servir de l’humour pour transmettre des messages, d’interpeller, de mettre en lumière certains comportements sans stigmatiser pour autant », expliquent les deux femmes. Âmes sensibles s’abstenir, les mots peuvent sembler parfois crus et directs.

Déclinée en cinq épisodes d’environ huit minutes chacun, la web série parodie des émissions telles que Pékin Express (Xtrem Xpress), Koh-Lanta (Crocs Lanta), les Zamours (The Namourssss), Motus et le Juste prix (Des chiffres et des boules) et la Roue de la fortune (La roue de la foufoune).