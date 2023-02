Un label qui récompense l’accessibilité obtenu par la Maison du Tourisme des Hautes Fagnes de Malmedy

Les aménagements intérieurs. - Ostbelgien.eu

« Parmi les avantages remarquables de la Maison du Tourisme, on note que les visiteurs peuvent compter sur une équipe disponible pour les aider à surmonter les obstacles et les guider tout au long de leur visite. En outre, la signalisation est claire et facile à suivre, ce qui permet aux visiteurs de s'orienter aisément dans les locaux qui ont une structure simple. De plus, le stationnement est un autre avantage notable, car les personnes peuvent être déposées à proximité de l'entrée pour faciliter leur accès » estime la directrice de l’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est.