«Pathétique»: victime des colères de Denis Brogniart, la journaliste Charlotte Namura répond aux aventuriers de «Koh-Lanta» qui défendent l’animateur (vidéo)

C’était sans compter sur Pascal Salviani, candidat en 2016 et 2018, qui a relancé l’affaire sur le plateau de « Touche pas à mon poste » : « Ça a été drôlement étouffé parce que je trouve que c’est un gros scandale. Il y a des dommages collatéraux. N’allez pas demander à Charlotte (Namura, ndlr) et à Jean-Luc, son mari, dans quel état ils sont. Allez demander à la jeune fille qui est toujours en psychiatrie depuis juillet… »

Et de poursuivre : « J’ai fait 2016 à la télé, j’avais un mec en face de moi super humain, très discret, pas de réseaux sociaux. Il était calme et on le respectait parce qu’il n’intervenait pas. En 2018, quand j’ai fait le 2ème Koh-Lanta, ce n’était plus du tout le même personnage. Il s’était étoffé en tant qu’animateur. Ce n’est que ma vision, il a pété les boulons. Et ces comportements, il les a déjà eus avec des joueurs, avec d’autres personnes. Quand c’est arrivé il y a quelques semaines, je me suis dit ’enfin, ça sort’. »