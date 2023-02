Le grand feu de Bouge, c’est ce dimanche: voici le programme

Voici le programme de dimanche : messe de la Confrérie à l’église Sainte Marguerite à 10h45 (célébration en wallon), baptême du bûcher à 11h30, rassemblement des personnalités, des sociétés folkloriques et gastronomiques à 18h20 et départ du cortège dans la foulée. Et à 19h10, montée du bonhomme hiver au sommet du bûcher et allumage des 6 feux périphériques (Erpent-Val, Erpent-Les Bleuets, Erpent – les Cortils, Erpent – Les Sorbiers, Erpent-Bois Willame et Namur – Citadelle). Animation, vin chaud, pains saucisses, burgers, crêpes, bières spéciales et softs sont prévus.