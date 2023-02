Gagnez une luxueuse croisière VIVA Cruises en «all inclusive» sur la Moselle

Nous vous offrons la possibilité de gagner la croisière «Moselle Highlights» de 4 nuits du 24 au 28 septembre 2023, pour 2 personnes en cabine double. Départ et retour à Coblence, en Allemagne. Croisière avec accompagnement francophone et en all inclusive, comprenant tous les repas et boissons à bord, les snacks, le wifi, les pourboires, etc. Seuls les massages et excursions, en option, sont en supplément.