«Il y a eu de gros conflits, ça gueulait pas mal»: Maxime Dereymez révèle les tensions qu’il y avait dans les couloirs de «Danse avec les stars»

L’année passée, quand on apprenait que certains danseurs emblématiques quittaient l’émission « Danse avec les stars » (à l’image de Denitsa Ikonomova, Christian Millette ou Maxime Dereymez), c’était l’onde de choc, l’incompréhension auprès des fans du programme. Et on ne parle même pas de leur réaction lorsque Bilal Hassani a été annoncé au jury de l’émission.

Lire aussi Anthony Colette revient sur les départs des danseurs emblématiques de «DALS»: «Ça a été un choc»

de videos

Invité de l’émission « Chez Jordan » sur C8, Maxime Dereymez est revenu sur son départ de « Danse avec les stars » : « Ce n’est pas moi qui ai pris la décision, c’est la production qui a fait ce choix. On s’est parlé, on a eu un entretien et ils ont pris cette décision, et ce n’est pas grave du tout, je pense qu’il faut savoir passer à autre chose. Au bout de 11 saisons, il faut savoir évoluer, sortir de sa zone de confort et je les remercie parce que c’est une décision qui me trottait dans la tête depuis quelques années, deux ans à peu près que j’hésitais », explique-t-il, avant d’expliquer regretter sa participation en saison 11 avec Lââm : « C’était un peu la saison de trop. »