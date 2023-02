L’équipe HEC Liège remporte la finale du CFA Research Challenge 2023 Benelux!

Ce challenge international, organisé par le CFA Institute, association mondiale regroupant des professionnels de l’investissement, est une compétition annuelle réservée aux étudiants issus des meilleurs programmes universitaires dans le domaine de la finance. Les étudiants rédigent un rapport de recherche sur l’évaluation financière des actions d'une société cotée en bourse et présentent leurs conclusions à un panel d'experts.

L’ULiège vient de remporter un concours universitaire de prestige ! Adrien Colmonts, Antoine Duysinx, Arthur Fossion et Corentin Werenne, étudiants à HEC Liège, ont gagné le très réputé CFA Institute Research Challenge.

5 victoires depuis 2015

Dans les coulisses, deux « coachs » (Marie Lambert et Damien Petit) ont accompagné les quatre étudiants dans cette aventure, depuis la rédaction du rapport jusqu’à la préparation de la présentation et de la défense, en combinant les points de vue professionnels et académiques.