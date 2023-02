Série de vols chez Imperbel, une société à Perwez: l’auteur des faits écope de trois ans de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel a examiné durant plusieurs audiences ce dossier important, l’organisation louant des camionnettes et des camions pour voler à Perwez les rouleaux de Derbigum produits par l’entreprise. Des guetteurs, des chauffeurs, des manutentionnaires et des receleurs étaient utilisés, des endroits de stockage étaient mis à disposition et le butin se retrouvait en bonne partie remis en vente dans les magasins de bricolage de Bruxelles et de la région bruxelloise.