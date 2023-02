Expo «Féminités en estampes» d’Isabelle Desaulty à Mons: des gravures à l’eau-forte

À travers ses œuvres oniriques, elle entonne un hymne à la femme. Puisant ses inspirations dans ses rencontres, dans ses partages et dans ce qui arrête son regard, un visage, un corps, la nature humaine, une atmosphère, un sentiment, Isabelle Desaulty exprime son art via des gravures à l’eau-forte, une technique du 15ème siècle dont elle découvre chaque jour un peu plus la magie, notamment au sein de l’atelier montois du maître graveur, poète, peintre et dessinateur Patrick Coppens.

Parcours de l’artiste

Née à Haine-Saint-Pierre en 1975, Isabelle dessine depuis sa plus tendre enfance. Elle n’en a néanmoins pas fait sa profession. C’est à l’académie des Beaux-arts de Binche qu’elle s’est initiée à la rigueur du dessin classique grâce à Jean-Marc Watremez. Elle rejoint ensuite le Centre de la Gravure de La Louvière où elle se passionne pour les multiples techniques et gestes de l’estampe traditionnelle.