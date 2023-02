Huit semaines de travaux d’impétrants au Nouveau-Monde à Mouscron

Lire aussi Des horaires finalement imposés aux terrains de padel d’Estaimpuis: jusqu’à 20h30 en semaine et 22h le week-end

Pour que l'entreprise puisse travailler rapidement et en toute sécurité, la rue Roland Vanoverschelde, tronçon compris entre les rues de Dixmude et du Progrès, sera interdite à l'arrêt, au stationnement ainsi qu'à la circulation pendant les heures de travail, c'est-à-dire entre 7h et 17h. En dehors de ces heures, ledit tronçon sera accessible aux riverains. Ces interventions débuteront le lundi 6 mars 2023, et ce pour une durée approximative de 8 semaines (hors intempéries).