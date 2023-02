Le réaménagement de la rampe Borgnagache, près de la gare de Mons, a commencé

« C’est un projet important car il y a énormément de passage devant ce qui n’est encore qu’un talus dépourvu de toute végétation. En plus des intérêts environnementaux et écologiques, l'idée est de permettre un nettoyage aisé du site, tant en termes de temps de travail qu'en nombre d'agents nécessaires mais également lors d’un retour éventuel de certaines plantes colonisatrices », précise l’Echevin des Travaux Stéphane Bernard.

La Ville de Mons annonce des travaux de réaménagement de la rampe Borgnagache, près de la place de Vannes et du boulevard Charles Quint. Depuis quelques jours, c’est donc une vaste transformation du lieu qui s’opère. L’espace de 166 m² sera repensé avec, à la clé, un bilan environnemental intéressant, des techniques de constructions ancestrales, une végétation ayant un intérêt toute l’année et une réflexion paysagère contemporaine.

Les travaux de réaménagement se sont organisés en deux phases, ajoute la Ville. Une première qui consistait en la mise à blanc du terrain avec extraction ainsi que la fourniture et la pose d’une toile anti mauvaises herbes. La deuxième phase (qui a commencé il y a quelques jours) se concentre sur l’aménagement d’un pré fleuri (qui pourra être régénéré afin d’améliorer le fleurissement ou de changer les colorations florales) et la plantation de 14 tilleuls et de 2 pommiers à fleurs.