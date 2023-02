Remco Evenepoel toujours leader de l’UAE Tour: «Cette course pourrait se jouer sur de très petits écarts»

Le champion du monde s’est adjugé un sprint intermédiaire, qui lui a offert deux secondes de bonifications. Il a ainsi augmenté de deux secondes son avance sur ses deux plus proches poursuivants, l’Australien Luke Plapp (INEOS Grenadiers) et l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious), désormais 2e et 3e à 9 et 13 secondes.