Nicolas vole du câble à Infrabel, à Charleroi: «Ça m’évite de faire la manche pendant 2 ou 3 heures»

À l’époque des faits, en juin 2022, Nicolas est SDF, il vit dans un cabanon situé non loin des voies avec l’accord tacite des autorités ferroviaires. Suite à un vol de câble, il est interpellé : l’enquête a démontré qu’il venait de vendre du cuivre à un ferrailleur pour 160 euros… « Le câble, je l’ai trouvé le long des voies. Moi, je ne coupe pas, c’est trop dangereux. Mais je revends… C’est intéressant quand on est SDF. Chaque fois, on s’évite 2 ou 3 heures de manche », dit-il au tribunal avec une certaine candeur. Il est d’ailleurs en aveu d’une série de vols simples : « C’est du câble abandonné, qui traîne sur les chantiers ou près des voies. Il n’y a même pas de barrières ». Il a ainsi revendu pour plus de 2.000 euros de métal en 2021 et en 2022.

Lire aussi Prostituée assassinée à coups de marteau à Marcinelle: la justice a officiellement clos le dossier

Nicolas a vécu son enfance en Côte d’Ivoire. Il s’est mal intégré quand il est revenu en Belgique et s’est retrouvé à la rue dès ses 18 ans. L’alcool et la drogue ont malheureusement accompagné sa descente aux enfers : il avait besoin de 100 euros par jour pour assouvir ses addictions. Ce qui explique évidemment son intérêt pour tous ces « câbles abandonnés qui ne servent à personne ». Aujourd’hui, Nicolas se soigne : il ne consomme plus, il a renoué avec ses parents, il cherche un boulot et veut suivre une formation. Il plaide donc une peine de probation autonome. Le parquet ne s’y est pas opposé, afin d’encourager ses efforts sur le long terme. Le jugement sera rendu le 31 mars.