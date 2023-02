Le photographe Roger Job a capturé des moments de vie du CHwapi durant deux ans: son travail est à retrouver sur le site Union

Une fois par mois, et ce durant deux ans, le photographe s’est rendu au Centre Hospitalier de Wallonie picarde. Avec l’accord des médecins et du personnel soignant, il a pu capturer des instants singuliers. « Il ne brise pas la confiance, l’intimité ni l’empathie, mais la cadre avec son appareil photo », explique-t-on du côté de la Maison de la Culture.

Lire aussi Un an que le Tournaisien Olivier Vandecasteele croupit dans une prison iranienne : «Il est à bout»

Ces images rapportées montrent des situations plurielles et démontrent la place de l’hôpital aux côtés des citoyens. « S’ajoutent aux métiers de soignants, des images de professions méconnues, souvent invisibles mais essentielles de tous ceux et celles qui sont et font l’hôpital : cuisiniers, stérilisateurs, biologistes, informaticiens, kinésithérapeutes dont l’engagement sincère et la dextérité font également battre le cœur de l’hôpital ».