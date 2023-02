Grosse opération stup à Hensies, Dour et Saint-Ghislain: 15 personnes interpellées

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces derniers jours, la police fédérale a procédé à de nombreuses perquisitions dans diverses communes du Borinage et des Hauts-Pays. Opération réussie, la police a procédé à de nombreuses interpellations et a découvert stupéfiants, argent et matériel dans plusieurs habitations.