Voici l’intérieur de la nouvelle Classe E

La sixième génération de Classe E dévoile son intérieur, et la rupture avec celui de la génération actuelle est conséquente. Encore plus sophistiquée que celle des EQS et EQE, la planche de bord entièrement numérique inaugure une toute nouvelle architecture électronique et offre une capacité d’interactions en 5 G nettement supérieure.

Divertissement et travail

Grâce au nouveau système d’exploitation MB.OS, cette planche de bord disponible en option promet des fonctionnalités jamais vues dans une Mercedes, avec une puissance de calcul impressionnante. Côté divertissement, le client aura droit à des applications telles que Angry Birds, Tik Tok, etc. Et pour le boulot, Zoom permettra de participer à des vidéoconférences depuis la voiture.