Encore plus de « Competition » chez BMW

Non seulement les versions M Competition des BMW X5 et X6 bénéficient des mêmes évolutions intérieures et extérieures que leurs sœurs plus sages, mais elles héritent en plus d’un moteur amélioré et d’un châssis plus aiguisé. Le V8 de 4,4 litres est désormais épaulé par un petit moteur électrique alimenté en 48 volts, par une batterie qui se recharge lors des décélérations. Ce groupe motopropulseur à hybridation douce développe 625 ch et 750 Nm de couple, suffisant pour propulser ces mastodontes de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.

Sous contrôle

Dans la foulée, BMW a également fait évoluer sa boîte M Steptronic pour des changements de vitesses encore plus rapides, alors que la transmission intégrale M xDrive a été recalibrée pour plus de sportivité. Autant vous dire qu’avec la suspension active à contrôle de roulis en plus, le comportement routier promet d’être impressionnant malgré le poids de 2,5 tonnes.