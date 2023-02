Deux ans de prison requis pour coups et blessures volontaires sur un bébé de 9 mois: «Tout allait bien au matin mais après la sieste, il était amorphe»

Le parquet de Namur a requis ce vendredi devant le tribunal correctionnel une peine de deux ans de prison et une interdiction de travailler avec de jeunes enfants à l’encontre d’une ex-gardienne d’enfants. Celle-ci est poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois sur un bambin de 9 mois dont elle avait la garde et qui présentait les symptômes du bébé secoué.

À une date indéterminée entre le 4 et le 28 septembre 2017, la prévenue est soupçonnée d’avoir secoué l’enfant âgé de 9 mois, elle qui accueillait à son domicile namurois cinq bébés par jour depuis une douzaine d’années.