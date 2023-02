Des chanteurs issus d’émissions musicales télévisées se sont rassemblés pour la bonne cause à Saint-Ghislain

Le concert « Des chansons plein la tête » a eu lieu ce mercredi 22 février à 20h à la salle Septem (ex-foyer culturel) de Saint-Ghislain. Le public saint-ghislainois a assisté à un spectacle de variétés avec sur scène des chanteurs issus de célèbres émissions musicales télévisées comme The Voice, l’Eurovision, N’oubliez pas les paroles, Le plus grand karaoké de France (M6), Star Academy, etc.

De grands classiques

Ces candidats ont chanté des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui. De grands classiques allant de Claude François à Slimane en passant par France Gall, Ed Sheeran, Brassens, Sardou, Polnareff et d’autres…