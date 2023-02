Inspirée par Londres, Verviers veut publier un maximum de données en accès libre

Dans un monde tout le temps plus informatisé, trouver des données peut s’avérer on ne peut plus utile. Si on cherche bien, il y a une quantité de datas qui sont exploitables pour toutes sortes d’objectifs. Verviers, veut poursuivre la dynamique en publiant un maximum de données en accès libre sur le web.

Une dynamique qui s’inspire de ce qui se fait dans l’une des plus grandes villes du monde : Londres. En effet, le London Datastore est incroyablement complet. On y trouve une ribambelle d’informations à la fois sur la santé, l’environnement, la sécurité, les transports etc. « Ce sont des infos qui peuvent être utiles pour tout le monde. Si quelqu’un veut emménager quelque part, il peut trouver des données très ciblées sur son quartier par exemple », s’émerveille Jean-François Chefneux en charge des Smartcities pour Verviers.