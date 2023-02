Un Neupréen arrêté pour rébellion armée après avoir foncé sur un véhicule de police lors d’une course-poursuite

La veille, vers 14 heures, les policiers avaient voulu contrôler un véhicule aux allures suspectes qui circulait à Esneux. Le conducteur avait, notamment, fait mine de tourner à droite avant de se raviser et de continuer tout droit à la vue du véhicule de police. Il n’en fallait pas plus pour éveiller les soupçons.

Les policiers ont suivi le véhicule suspect mais ce dernier a accéléré, refusant d’obtempérer aux différentes injonctions. Il a suivi la route qui mène au petit village de Ham, sur les hauteurs d’Esneux. Un hameau niché au-dessus de la boucle de l’Ourthe où les rues sont très étroites et qui se termine par une voie sans issue.

Selon les policiers, durant la poursuite, le fuyard a donné un coup de volant à droite pour percuter un véhicule de police qui était à sa hauteur et qui tentait de le raisonner. Le conducteur de la voiture de police a pu éviter le choc d’extrême justesse grâce à une manœuvre d’urgence.

Un peu plus loin, le Neupréen s’est retrouvé bloqué dans une voie sans issue. Il a essayé de manœuvrer pour effectuer un demi-tour et ainsi poursuivre sa cavale mais c’est là qu’il a percuté un véhicule de la zone SECOVA. Il s’est finalement laissé interpeller sans trop de difficultés. Dans la voiture du suspect, les enquêteurs ont mis la main sur deux armes prohibées : un couteau à cran d’arrêt et un coup-de-poing américain.

Frappé par une déchéance

Privé de liberté, le quadragénaire a souligné qu’il regrettait son comportement. Lors de son audition, il a expliqué aux policiers qu’il avait paniqué à la vue du véhicule de police car il était frappé par une déchéance de son droit de conduire prononcée par le tribunal de police de Liège. Il savait donc pertinemment bien qu’il ne pouvait plus conduire de véhicule à moteur.