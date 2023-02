Ixelles envisage de créer un réseau de «toilettes accueillantes» comme à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le manque d’accès à des toilettes publiques pour les Bruxellois et ceux qui visitent notre capitale est manifeste. « Fort heureusement nous ne sommes plus, comme durant la période du confinement et la fermeture des établissements horeca, face à une absence criante d’accès à des toilettes publiques », remarque le conseiller ixellois Geoffroy Kensier (Objectif XL). « Néanmoins, il n’est toujours pas aisé de trouver des toilettes accessibles à toutes et tous », ajoute l’élu humaniste, qui a récemment interpellé le collège ixellois Ecolo-PS à ce sujet.