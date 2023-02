Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il faut dire que les triangles amoureux sont un peu monnaie courante au sein de la famille royale britannique et on se souvient encore de la phrase de Diana, « nous étions trois dans ce mariage », lorsqu’elle a révélé les infidélités de son mari à la télévision britannique.

de videos

Et même si on peut s’étonner que le prince William aille voir ailleurs alors qu’il a Kate Middleton à la maison avec ses trois petits princes, on ne peut pas oublier que son père avait fait des infidélités durant de longues années et même avant son mariage avec Diana, avec une certaine Camilla Parker-Bowles avec laquelle il est aujourd’hui marié… et qui est Reine consort du Royaume-Uni depuis le décès de la reine Elizabeth.

William marcherait-il dans les traces de son père ?

Si on en croit une certaine presse tabloïd étrangère, c’est loin de son domicile proche du château de Windsor que le prince de Galles a fêté la Saint-Valentin la semaine dernière. Et pas avec sa femme Kate !