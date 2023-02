Le début des travaux du Grand-Pont de Couvin espéré au printemps, mais il y a des conditions

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

S’il y a bien des travaux qui perturbent les Couvinois, ce sont ceux du Grand-Pont. Arrêté il y a plus d’un an, le chantier n’a toujours pas repris, empêchant les automobilistes de traverser l’Eau Noire. Alors que tout était à l’arrêt et qu’aucune solution ne semblait se dégager, les discussions ont avancé.