Kyo, Mentissa et une star de la chanson française seront au Baudet’Stival de Bertrix

Après avoir annoncé la venue de Gims et Dadju, les organisateurs du Baudet’Stival ont annoncé ce 24 février de nouveaux noms.

Pour rappel, le festival aura lieu les 7, 8 et 9 juillet prochain. « Trois nouveaux noms pour cette dixième édition du Baudet’stival by Bilia Emond », dévoile Mathieu Rossignol, bourgmestre de Bertrix. Et pour fêter son dixième anniversaire, le festival pourra compter sur la présence de Mentissa, de Kyo et d’un certain Matt Pokora.