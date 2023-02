Nonante-deux pour cent des votants ont approuvé l’accord. «C’est un oui franc et massif», se félicite Didier Lebbe de la CNE. L’accord concerne les salaires et temps de travail et garantit désormais le salaire minimum légal en Belgique pour le secteur.

L’accord sera d’application pour au moins deux ans, pour tout le personnel basé en Belgique.