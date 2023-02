Provinciale 4 - Anvaing B, l’outsider aux dents longues: «Si Taintignies veut le titre, il doit venir le chercher»

Si on savait qu’Anvaing B serait un « poil à gratter » en P4B, on n’imaginait pas forcément la bande à David Vanalderweireldt être toujours en lutte pour le sacre à ce moment de la saison. Il a su créer une osmose qui fait merveille. « J’ai repris l’équipe avant la fin du dernier championnat. J’ai donc pu opérer quelques tests. Le noyau a aussi accueilli plusieurs anciens U21. L’ambiance a très vite été excellente et nous avons trouvé un système qui convient aux anciens et aux jeunes », souligne le coach qui a une organisation très solide. « En début de saison, nous encaissions très peu. Désormais, nous concédons un peu plus mais nous marquons aussi davantage. Nous n’avons pas de buteur attitré mais le danger peut venir de partout et cela déstabilise nos adversaires. »

Outsider aux dents longues

Au point que l’ACA n’a que deux unités de retard (avec un match de plus) sur le leader Taintignies. David laisse bien volontiers la pancarte de grand favori au CST. Mais il prend avec plaisir et ambition l’étiquette d’outsider aux dents longues. « Je continue à dire que Taintignies sera champion et que le leader a la meilleure équipe. Mais je vous certifie que si Taintignies veut le titre, il va devoir venir le chercher chez nous. Car nous allons jouer crânement notre chance. »