Un carnaval sous haute sécurité à Nivelles: «Il y aura des contrôles»

Dès ce 25 février, Nivelles vibrera à nouveau au son des tambours et du carnaval. Après deux ans de restrictions, toutes les activités retrouveront leur forme habituelle, pour le plus grand bonheur de la ville. Cerise sur le gâteau : le week-end s’annonce radieux, un argument supplémentaire pour rameuter la foule. Mais comme l’ont indiqué nos confrères de la DH, les autorités communales se sont aussi beaucoup souciées de la sécurité sur les lieux de la fête.

Pascal Neyman, commissaire et chef de la zone de police Nivelles-Genappe, a indiqué une marche à suivre stricte pour tous les groupes qui défileront. Ils devront donc respecter des règles de sécurité et s’assurer d’être visible tout le temps. Ceci dans le but d’éviter de revivre l’horreur de Strépy.