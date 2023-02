La Région wallonne octroie 651.000€ à la commune de Tubize pour lutter contre les inondations

Ces subsides de 651.000€ ont récemment été octroyés à la commune dans le cadre du plan de lutte contre les inondations mené par la Région wallonne.

Comme l’indiquent nos confrères de TV Com, cet argent sera utilisé à divers niveaux durant les cinq prochaines années : achat de matériel, comme des barrages flottants, et projets concrets pour limiter les risques et les dégâts, aux abords des cours d’eau.