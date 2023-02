Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À terme, le Standard pourrait quitter Sclessin pour le Sart-Tilman. Son centre opérationnel en tout cas, appelé à trouver refuge au centre d’entraînement où, à l’exception de la billetterie (même si elle est de plus en plus online) et du merchandising (le Fan shop) qui resteraient au stade, tous les services seraient rassemblés.