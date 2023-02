L’OMS et et l’ASBL ESCEO, de Liège, s’associent pour améliorer la prise en charge de l’ostéoporose

L’idée est de plaider en faveur d’une politique de santé globale visant à prévenir les fractures chez les personnes âgées. La maladie continue de ne pas être suffisamment prise en compte dans les programmes de santé, estime le professeur Jean-Yves Reginster, du département des sciences de la santé publique de l’ULiège et président de l’ESCEO (Société européenne pour les aspects cliniques et économiques de l’ostéoporose, de l’arthrose et des maladies musculo-squelettiques).

« Le nombre de lits d’hôpitaux occupés dans nos pays pour des fractures dues à l’ostéoporose est plus grand que celui des lits occupés par des personnes souffrant de cancer du sein », poursuit le Pr Reginster. « Leur coût pour la santé publique est aussi plus élevé que ceux de cette maladie ou des affections coronariennes », dit-il en insistant sur le fait qu’il ne s’agit en aucun cas de minimiser l’importance énorme de ces deux maux.