Circulation modifiée à Angre pendant deux mois suite aux travaux de la future station d’épuration

La commune de Honnelles vient d’annoncer que dans le cadre des travaux d’assainissement de la section d’Angre, le stationnement sera interdit dans la portion de la rue Charles Bernier depuis le pont d’Angre jusqu’à la jonction avec la cité de la Grande Honnelle. « Marchipont sera accessible via une déviation instaurée par les communes de Quiévrain et de Quiévrechain et ce, dès le 1er mars jusqu’au 1er mai 2023 inclus », précise la commune.

Sur Facebook, l’échevin des Travaux Quentin Crapez confirme que suite aux travaux de la future station d’épuration, l’entreprise Travexploit a demandé la fermeture complète de la voirie entre le pont d’Angre et la cité Grande Honnelle. « Les déviations officielles se feront via Baisieux, Quiévrain, Quiévrechain et Rombies », précise-t-il. « Durant cette période, la rue Chasse Lotteau et le chemin de la Haie d’Angre vont passer en sens unique. La rue Chasse Lotteau sera limitée aux véhicules de moins de 3,5 tonnes. »