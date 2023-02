Deux Bruxellois partent en expédition au Svalbard pendant un mois, à ski et en totale autonomie

Deux Bruxellois, Aurian Merlin Cerise, 26 ans, et Gaël Loicq, 35 ans, partent dans quelques jours direction le Svalbard. Sur place, ils se lanceront dans une expédition de 25 jours sur l’île norvégienne située dans le cercle polaire arctique. Aurian Merlin est passionné de voyages et pratique l’alpinisme. Il réalisera sa première grande expédition. Gaël est l’expérimenté du duo, il n’en est pas à sa première expédition. Il est passionné par le grand Nord, et a vécu plusieurs mois au Nunavut, territoire au nord du Canada.

« Quand il m’a proposé de partir avec lui, j’ai accepté rapidement », explique Aurian Merlin. Cette expédition, nommée 80 degrés Nord, avait déjà été tentée par le duo l’an dernier. Ils partaient avec une troisième personne, Morgane, qui ne sera pas du voyage cette fois-ci. Après neuf jours passés au Svalbard, ils se sont retrouvés au cœur d’une tempête polaire, avec des vents de plus de 200 km/h. « La tempête avait la même puissance qu’un ouragan », souligne Aurian Merlin. Le campement a été totalement détruit par les rafales de vent. « Quand on a vu l’ampleur des dégâts, et qu’on ne trouvait pas Morgane car elle était ensevelie sous la neige, on a appelé les secours. »