Yet.brussels, la plateforme pour les jeunes entrepreneurs en devenir: «On veut leur montrer que c’est possible»

En tant qu’entrepreneur, lorsque l’on tient un projet intéressant, il est parfois plus compliqué de connaître la démarche à suivre que de trouver l’idée en elle-même. C’est encore plus vrai lorsque l’on est étudiant ou fraîchement diplômé. « Vers qui dois-je me tourner ? », « Dois-je avoir un numéro TVA » ou encore « Quel statut dois-je prendre ? » : tant de questions qui restent souvent sans réponse.

Pour les guider dans cette démarche, Yet.brussels a développé une plateforme unique, destinée à tous les jeunes entrepreneurs entre 18 et 30 ans. « Entreprendre, c’est possible », affirment Virgine et Manu de Yet.brussels, sur les ondes de KIF Radio (97.8 FM). « Il n’est pas nécessaire d’avoir créé de start-up par le passé. Avoir l’esprit d’entreprendre suffit. »