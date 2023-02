Brian Riemer n’a pas été entendu: Villarreal, le pire tirage pour Anderlecht...

Vous n’êtes pas demi-finaliste de la Ligue des champions et vainqueur de l’Europa League sur les deux dernières saisons par hasard. D’ailleurs, lors de ces deux campagnes, Villarreal a sorti Arsenal, Manchester United, la Juventus et le Bayern Munich. Rien que ça !

En huitièmes de finale, le Sporting a hérité de Villarreal. Si la courbe actuelle du club espagnol peut faire naître certains espoirs - 9e de Liga, quatre défaites de rang en championnat -, c’est bien face à l’ogre de la compétition qu’Anderlecht fera face le 9 mars à domicile et en Espagne une semaine plus tard.

Pas si étonnant quand on voit quelques noms dans l’effectif comme Moreno, Pino, Chukwueze, Lo Celso ou encore Pau Torres.

Des noms, il en est également question pour l’adversaire de Gand qui fera face à Istanbul Basaksehir. Le club cher au président Erdogan compte en ses rangs Adnan Januzaj et le Belgo-Algérien Touba mais aussi des anciens du RSCA avec Biglia et Okaka. Sans oublier un certain Mezut Özil, champion du monde 2014.