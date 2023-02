La semaine de Benjamin Maréchal: «J’ai parlé à l’animatrice de Drag Race et j’ai été choqué par le quotidien de Cédric, paraplégique»

Rita Baga de la RTBF est… troublante Nous avons rendez-vous dans le hall d’un Palace Bruxellois boulevard Anspach, l’escalier de marbre qui mène à la réception est propice aux arrivées majestueuses. Rita se dirige vers moi. Je comprends directement, vu la taille de ses chaussures, qu’elle a dû prendre l’ascenseur. Pour l’arrivée cinématographique on repassera, pour le look par contre on y est. Rita s’avance vers moi dans une longue robe fourreau noir, son décolleté attire le regard, au-dessus de sa poitrine un énorme collier de faux diamant assorti à d’énormes boucles d’oreille. Ça sent le toc mais l’ensemble est parfait. Pour l’interview, « Jean-François » vient de se maquiller pendant plus de 2h, des sourcils parfaitement dessinés, un fard à paupières fuchsia posé avec talent et un brushing au volume conséquent. A star is born. « J’ai appris le maquillage à la dure, il y a 16 ans, après plusieurs essais erreurs. Avec les autos et Youtube, la nouvelle génération de drag sera moins laide moins longtemps que je ne l’ai été ».

Il suffit d’une minute pour comprendre qu’il ne s’agit pas d’un déguisement de carnaval. Drag-Queen, c’est un style de vie, un art de vivre. « Nous avons toujours été cantonnés dans des clubs, dans des univers liés aux adultes et à la nuit. J’aimerais que l’art du drag accède aux mêmes choses que les autres arts comme le comique ou le chant. Je veux faire entrer les drags dans l’univers des familles. C’est un art en soi ».

Rita est assez paradoxale. Son apparence est sexy mais on a l’impression d’être face à un cartoon. En spectacle, les drags s’amusent à chanter et se régalent des changements de fringues mais Jean-François-Rita n’a rien de foufou, son discours est même parfois plutôt grave. « Annoncer à mes amis que j’étais drag, c’était comme un deuxième coming out, plus difficile même ».

Chez nous Rita Baga est une illustre inconnue mais au Canada, « Jean-François » est une véritable star dont la tournée attire des milliers de spectateurs. Pour voir son art et son air, rendez-vous sur sudinfo.be. L’handicapé qu’on ne levait qu’à 11h Il ne se plaint pas, il ne veut pas d’ennuis, nous l’appellerons Cédric. Cédric vit dans un home bruxellois. À même pas 45 ans, il a pour voisins de couloirs des gens de 70, 80 ans et plus. Une maison de retraite classique, pas la pire, avec son lot de tristesse, de solitude et de déchéances physique liées à l’âge. Si Cédric vit là c’est parce qu’il n’a pas trouvé de place dans un centre où les soins sont adaptés. La maison de repos y trouve son compte puisqu’elle loue une chambre à un patient plus jeune qui pourra donc potentiellement « louer » plus longtemps.