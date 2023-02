Le cinéma de la Galerie du Centre à Bruxelles demande aux autorités de pouvoir rouvrir au plus vite

«Nous avons adressé un courrier ce vendredi au bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, pour lui demander de rouvrir notre cinéma dès demain, sa fermeture ne se justifiant absolument pas», indique vendredi dans un communiqué le directeur d’exploitation de l’établissement, Jérôme Branders.

«Il y a, avec cette fermeture, une triste impression de déjà-vu insoutenable après ces deux années de Covid et d’incertitudes», ajoute-t-il. «Nous commencions à peine à nous relever, un an après l’hécatombe culturelle liée aux années de pandémie, la fin des masques et du CST dans nos salles. Aujourd’hui, nous demandons au minimum d’être informés de ce qui sera fait et dans quels délais.»