Tennis de table: le Boussutois Martin Allegro échoue en finale à Dusseldorf

Martin Allegro, 105e mondial, ne remportera pas son premier titre sur la scène européenne. Pourtant, tous les espoirs étaient permis après les deux énormes prestations lors des quarts et des demi-finales, où le Boussutois a éliminé les 70 et 80e mondial en sauvant, à chaque fois, une balle de match. Mieux encore, ce vendredi matin, le pongiste boussutois a remonté un déficit de 2 sets contre l’Anglais Paul Drinkhall, pour se qualifier en finale face au Japonais Yuta Tanaka, 111e mondial. Malheureusement, le Boussutois s’est incliné 3 sets 0 (11-7, 11-13, 13-11) face au Japonais malgré 2 balles de set dans la troisième manche. Le Boussutois gagnera à coup sûr, plusieurs places au classement mondial et retrouvera assurément le top 100. Chapeau tout de même Martin !

C.M.