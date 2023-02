Un subside européen de 2,25 millions d’euros octroyé à Eghezée pour transformer le quartier de l’ancienne gare

Grande nouvelle pour la commune d’Eghezée ce vendredi. C’est en effet officiel, le projet de l’entité hesbignonne a été retenu par le jury FEDER (Fonds européen de développement régional). 2,25 millions de subsides européens sont ainsi débloqués, de quoi se lancer dans des travaux d’importance.

« Le réaménagement complet des espaces publics permettra de créer ou re-créer une véritable place centrale à Eghezée, aux abords de l’ancienne gare, mettant mieux en valeur ce bâtiment symbolique » se réjouit le bourgmestre d’Eghezée Rudy Delhaise. « Il s’agit là de redonner au quartier une identité positive en limitant la place de la voiture au profit des modes actifs, avec un RAVeL complètement ouvert et retracé permettant à ses utilisateurs de mieux découvrir notre commune. La circulation automobile sera réduite, tout en maintenant une offre de parking. Le but est d’avoir des espaces agrandis pour y créer des liens avec des espaces verts et de rencontres. Ce centre « retrouvé » permettra de repenser le marché dominical, d’organiser des activités culturelles et récréatives (concerts, marché de Noel, patinoire, apéros urbains…), et de laisser de la place pour les terrasses de l’HoReCa. »