«Die Hart»: Prime Video refaçonne la série de Kevin Hart en film, avec John Travolta et Jean Reno

S’il n’est pas très connu chez nous, Kevin Hart est une superstar aux Etats-Unis. En 2017, l’humoriste décrochait ainsi l’un des rôles principaux dans la suite de « Jumanji », avec Dwayne Johnson, qu’il a retrouvé deux ans plus tard dans le spin-off « Fast and Furious : Hobbs and Shaw ».

Après quoi le jeune quadra est revenu au format court avec « Die Hart », une comédie satirique destinée à la petite plateforme de streaming américaine Quibi, qui n’a pas survécu au confinement. Dans cette série délurée, Kevin Hart joue une version fictive de lui-même, alors qu’il tente de devenir le nouveau champion des films d’action. L’acteur fréquente alors une école dirigée par un certain Ron Wilcox, joué par… John Travolta, qui va lui apprendre les ficelles du métier !