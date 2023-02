«Liaison»: Eva Green et Vincent Cassel à l’assaut d’Apple TV+

Pour sa toute première série française, Apple TV+ mise sur Eva Green et Vincent Cassel ! Lesquels jouent des ex-amants forcés de collaborer pour empêcher des cyberattaques au Royaume-Uni. « Liaison » se présente ainsi comme un thriller d’action sur fond d’espionnage, dont le récit – complexe et inattendu – « explore les enjeux et les possibles conséquences dévastatrices des erreurs passées sur notre futur », détaille la plateforme.

Entre intrigue politique sous tension et histoire d’amour passionnelle, ce feuilleton inscrit aussi Gérard Lanvin à son générique.