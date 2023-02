Près de 3.000 boîtes en métal d’Yvette, collectionneuse de 84 ans, ont été endommagées suite aux inondations de Hannut: «On ne sait toujours pas par où commencer» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Terrible destin pour la collection de 60.000 boîtes en métal d’Yvette Dardenne, 84 ans et, dont une partie avait pris l’eau lors des importantes inondations à Hannut en juin 2022. « Vous savez, ici, tout a été inondé, j’avais l’impression de me retrouver sur une île. C’est un désespoir », nous confiait-elle à l’époque.

Yvette collectionne les boîtes depuis plus de 30 ans. - C.Q.

« Loin d’être remis »

Et à l’octogénaire de nous préciser que ces précieuses boîtes se trouvaient dans plusieurs bâtiments : sa maison, bien sûr, mais aussi quatre autres bâtiments qu’elle a surnommés le bistrot, au moulin, le magasin et le numéro (en référence à sa maison). « C’est au moulin que les dégâts sont les plus importants et là aussi, il y a des milliers de boîtes. Beaucoup flottaient dans l’eau et sont irrécupérables. Ces boîtes, c’est une partie importante de ma vie. »