9 communes de Huy-Waremme retenues dans le dispositif «Objectif Proximité»: elles vont pouvoir octroyer des primes pour soutenir leur commerce local

Le gouvernement de Wallonie a fait de la redynamisation des centralités une priorité. C’est dans ce contexte que le ministre de l’Économie Willy Borsus a mis en place le dispositif « Objectif Proximité ». Cette mesure fait partie du Plan Horizon Proximité. L’appel à candidatures est aujourd’hui clôturé : 100 villes et communes de Wallonie pourront bénéficier du dispositif pour soutenir leurs commerces locaux. Cellules vides « On observe aujourd’hui un taux important de cellules vides en Wallonie, même si ce nombre a diminué de 2,7 % en 2021 par rapport à l’année 2020 pour atteindre aujourd’hui le taux de 17,2 %. La bonne santé commerciale de nos centres-villes et villages est vitale pour la vie économique de notre Région. Notre travail doit donc se poursuivre avec force pour redynamiser nos centralités et ramener du commerce de proximité dans nos villes et villages », explique Willy Borsus.

Aujourd’hui, l’appel à candidatures est clôturé. Sur les 262 villes et communes wallonnes, 104 se sont inscrites à l’appel à projets et 100 ont été retenues, dont neuf villes et communes à Huy-Waremme : Amay, Engis, Hannut, Huy, Marchin, Saint-Georges-sur-Meuse, Villers-le-Bouillet, Wanze et Waremme.

Celles-ci vont donc pouvoir soutenir leur commerce local au travers d’une prime à l’installation ou au développement d’activité.