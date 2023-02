Le billet d’humour de Martin Charlier: «On redevient bon!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour retrouver exploit plus fort encore, il faut remonter à la saison 1989-1990, quand quatre de nos représentants s’étaient hissés en quarts de finale, cette fois.

Seul bémol, le FC Bruges, qui, lui, était déjà qualifié et qui, on peut l’affirmer sans trop de risques, n’ira pas plus loin vu sa prestation à l’aller contre Benfica. Mais les autres, c’est juste waouw. En plus, des formations plus modestes ne cessent d’étonner. Comme l’Union, la Gantoise ou, plus modeste encore, une toute petite équipe, le Sporting d’Anderlecht.