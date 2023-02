La police lance un avis de recherche pour retrouver Fatma, la maman du petit Nail (5 ans) retrouvé mort dans la Meuse à Visé

« Le jeudi 23 février 2023 vers 20h30, Fatma BAYRAM, une femme âgée de 38 ans, a quitté son domicile situé rue du Panorama à Oupeye. Depuis, elle ne s’est plus manifestée », explique la police.

Depuis jeudi, les enquêteurs de la police s’activent pour retrouver Fatma qui n’a plus donné aucun signe de vie. Un avis de disparition a d’ailleurs été lancé ce vendredi soir par la police afin de retrouver la dame de 38 ans.

« Son véhicule, une Suzuki Alto blanche de 2010, a été retrouvé sur le quai de la Meuse à Visé, à hauteur de la polyclinique de Hermalle-sous-Argenteau.Fatma mesure 1m54, est corpulence mince, a les cheveux bruns mi-longs et les yeux bruns » détaille la police qui précise qu’au moment de sa disparition, elle portait une longue veste noire de type K-Way, un pantalon en jeans bleu clair et des baskets blanches et noires de marque « Adidas ».