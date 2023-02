Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Julie Carpino est bien connue des amateurs de chanson pour avoir atteint la finale de The Voice, la même année que Loïc Nottet, en 2014. Depuis, elle a participé à la création du groupe June’s Story, en 2020, avec son mari, le batteur Renaud Lesoinne, et son beau-frère, Yannick Lesoinne, de Soumagne. Dès cette année, ils avaient sorti leur premier sigle, Everytime it rains, avec son clip. Depuis, deux autres titres ont débarqué sur les radios, dont le petit dernier « You ‘re mine », que le trio a enregistré en Californie, dans le désert du Nevada, à Joshua Tree.